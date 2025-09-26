Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: LM PAY S.A. schließt Finanzierungsvereinbarung mit UniCredit

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Finanzierung
LM PAY S.A. schließt Finanzierungsvereinbarung mit UniCredit

26.09.2025 / 17:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 25. September 2025 eine Vereinbarung über die Finanzierung von Forderungen aus vergebenen Konsumentenkrediten mit der AION Bank SA / NV, Aion Bank S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce (Polnische Niederlassung), geschlossen hat – die Bank ist Teil der internationalen UniCredit-Gruppe.

Die Partnerschaft mit einem neuen Finanzierungspartner unterstützt die stabile Entwicklung von LM PAY S.A., schafft zusätzlichen Spielraum für weiteres Wachstum und ermöglicht die Optimierung der Finanzierungsstruktur. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und zur Stärkung der Marktposition.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das auf Embedded-Finance-Lösungen für den Gesundheitssektor, ästhetische Behandlungen und Versicherungen spezialisiert ist. Die Plattform ist in die Abläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitsstudios und Versicherungsbrokern in ganz Polen integriert. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf notiert und erweitert seine Dienstleistungen international, einschließlich neuer Embedded-Finance-Angebote im Bereich InsurTech.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Telefon +49 (0) 2983 908121
Mobil +49 (0) 170 2939080
meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:
LM PAY S.A.
Grzegorz Pieszak
Telefon +48 881 780 994
grzegorz.pieszak@lmpay.pl

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LM Pay S.A.
Lechicka 23a
02-156 Warsaw
Polen
ISIN:PLLMPAY00016
WKN:A3EWU0
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID:2204602
Ende der MitteilungEQS News-Service

2204602 26.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UniCredit
LM PAY SPO. AKCYJNA ZY 5

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden