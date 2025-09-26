Werbung ausblenden

EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.09.2025 / 11:50 CET/CEST
Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Internet:www.dfag.de
