EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.09.2025 / 11:50 CET/CEST

Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Gustav-Heinemann-Ufer 56 50968 Köln Deutschland Internet: www.dfag.de

