EQS-Adhoc: The NAGA Group passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend niedriger Volatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende an

The NAGA Group passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend niedriger Volatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende an



05.12.2025 / 17:00 CET/CEST

Hamburg, 5. Dezember 2025 – Der Vorstand der The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Die Entscheidung folgt auf ein Jahr, in dem die Marktbedingungen ungewöhnlich verhalten blieben und die globale Marktvolatilität über weite Teile des Jahres 2025 hinweg auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau verharrte. Dieses Umfeld führte zu einer geringeren Handelsaktivität und niedrigeren Handelsvolumina sowie zu einem niedrigeren durchschnittlichen Umsatz pro aktivem Kunden der gesamten Branche. Während NAGA die Umsetzung seiner operativen und organisatorischen Pläne fortsetzte, erwiesen sich diese externen Marktfaktoren als beständiger als ursprünglich erwartet. Angesichts des Anhaltens dieser Trends im vierten Quartal geht der Vorstand nicht mehr davon aus, dass der bisher entstandene Rückstand durch das Jahresendgeschäft vollständig aufgeholt werden kann. Der Vorstand rechnet daher nun mit einem Umsatz zwischen rund EUR 62 Mio. und EUR 66 Mio. (bisher: EUR 74 Mio.). Da die Kostenbasis stabil blieb und weitgehend den geplanten strategischen Initiativen entsprach, wirkt sich die angepasste Umsatzprognose größtenteils auf das EBITDA aus, das nun voraussichtlich zwischen rund EUR 3 Mio. und EUR 6 Mio. (bisher: EUR 12 Mio.) liegen soll.



