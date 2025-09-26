EQS-DD: Blue Cap AG: JotWe GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: JotWe GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nikolaus Nachname(n): Wiegand Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Blue Cap AG

b) LEI

5299000Q9YDTA0PTQJ89

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0JM2M1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 19,80 EUR 49.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 19,8000 EUR 49.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XGAT

Sprache: Deutsch Unternehmen: Blue Cap AG Ludwigstraße 11 80539 München Deutschland Internet: www.blue-cap.de

