EQS-News: INTERSHOP Communications AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.



INTERSHOP Communications AG platziert erfolgreich alle Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung

Platzierung von 4.374.684 neuen Aktien

Bruttoemissionserlös von rund 4,4 Mio. Euro

Verwendung des Erlöses zur strategischen Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts mit Fokus auf KI-Initiativen

Jena, 26. September 2025 – Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat die Anfang September 2025 beschlossene und bekanntgegebene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich durchgeführt und insgesamt 4.374.684 neue Aktien platziert. Davon entfielen 3.153.868 Aktien auf die Ausübung von Bezugsrechten bestehender Aktionäre, was einer Bezugsquote von rund 72 % entspricht. Die verbliebenen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren platziert, und zwar bei drei Ankeraktionären der Gesellschaft: Shareholder Value Beteiligungen AG, Sachs Assets GmbH und Value Focus Beteiligungs GmbH sowie bei zwei weiteren langjährigen Aktionären. Die Ankeraktionäre hatten bereits im Vorfeld durch eine Backstop-Vereinbarung zugesichert, ihre Bezugsrechte auszuüben und sämtliche weitere Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zu übernehmen.

Intershop fließt durch die Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 4,4 Mio. Euro zu. Die Mittel sollen wie angekündigt für die strategische Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts, insbesondere für Initiativen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), eingesetzt werden. Zudem sollen Unternehmensstruktur und Prozesse optimiert werden.

Dazu Markus Dränert, CEO von Intershop: „Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung stehen Intershop zusätzliche finanzielle Mittel für den weiteren strategischen Ausbau des Cloud-Geschäfts zur Verfügung. Der neugewonnene Handlungsspielraum wird uns insbesondere bei der verstärkten Umsetzung unserer KI-Initiativen unterstützen und die Positionierung von Intershop in diesem Bereich nachhaltig stärken.“

Das Grundkapital wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von 14.582.291 Euro auf 18.956.975 Euro erhöhen. Nach der Eintragung in das Handelsregister werden die neuen Aktien mit der gleichen ISIN wie die bestehenden Aktien (ISIN: DE000A254211) geliefert und in die bestehende Notierung einbezogen. Dies wird voraussichtlich in der 43. Kalenderwoche 2025 erfolgen. Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet.

Über die Intershop Communications AG:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de.

Intershop Pressekontakt

Isabell Zeitz

ir@intershop.de

T: +49-3641-50-1000

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß Art. 1 Abs. 4 UAbs. 1 lit. db) gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospekt-VO) ohne Wertpapierprospekt. Es wurde jedoch ein Informationsdokument mit den in Anhang IX zur Prospekt-VO genannten Informationen veröffentlicht. Das entsprechende Informationsdokument sowie das Bezugsangebot stehen auf der Webseite der Gesellschaft (https://intershop.com/de/investoren) zum Download zur Verfügung. Jeder Aktionär ist gehalten, sich selbst über die INTERSHOP Communications AG und deren Aktie vor Ausübung des Bezugsrechts zu informieren. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Steinweg 10 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 3641 50 0 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A254211 WKN: A25421 Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2204384

