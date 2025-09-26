EQS-News: PLANOPTIK AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2025

EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

PLANOPTIK AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2025



Die PLANOPTIK AG hat ihren Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht. Er steht unter

https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/

als Download bereit.

Die Umsatzerlöse lagen im Konzern im ersten Halbjahr 2025 bei TEUR 5.903 und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von TEUR 5.950. Das erste Halbjahr 2025 war noch von einem zurückhaltenden industriellen Umfeld geprägt, unter anderem durch die geringe Nachfrage nach Sensorik für die Automobilindustrie.

Das EBITDA lag im Konzern nach IFRS bei TEUR 900 und damit leicht unterhalb des Vorjahres mit TEUR 1.002. Dieser Ergebnisrückgang ist maßgeblich auf Einmalaufwendungen für den Wechsel in den Regulierten Markt sowie die Umstellung auf IFRS zurückzuführen. Weitere Einmalaufwendungen entstanden durch die Vereinfachung von Strukturen der Unternehmensgruppe. Das EBIT lag bei TEUR 185 nach TEUR 334 im ersten Halbjahr des Vorjahres. Das EBT lag bei TEUR 130 nach TEUR 299 im Vorjahreszeitraum.

Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff

Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK

Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.

Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

