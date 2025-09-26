EQS-News: Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus.



Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus.

Sevenum, die Niederlande, 26. September 2025. Nach fast sechs Jahren als CFO ist Jasper Eenhorst mit dem heutigen Tage aus dem Vorstand ausgeschieden, um neue berufliche Chancen zu ergreifen. Er wird noch bis Ende dieses Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen.

Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Jasper ganz herzlich für seinen außergewöhnlichen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung und zum Wachstum unseres Unternehmens während seiner Amtszeit danken. Er hat entscheidend zu mehreren erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen beigetragen, darunter die Platzierung von EUR 300 Millionen nicht besicherten Wandelanleihen im vergangenen April. In den vergangenen Jahren haben wir unser Geschäftsmodell weiterentwickelt und unsere Marktführerschaft ausgebaut – inzwischen auch im Bereich von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Wir haben Redcare Pharmacy auf profitablen Wachstumskurs gebracht und für die Zukunft bestens aufgestellt. Dies ist ein idealer Zeitpunkt für Jasper, neue Wege zu gehen. Wir wünschen ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner Karriere.“

Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem neuen CFO bereits eingeleitet und rechnet mit einem baldigen Abschluss. In der Zwischenzeit übernimmt Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, die CFO-Aufgaben interimistisch.

Jasper Eenhorst erklärt: „Es war ein Privileg, Redcare Pharmacy als CFO während einer Phase starken Wachstums und Veränderungen begleiten zu dürfen. Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und für die Jahre, die ich Teil des Teams sein durfte. Die Zeit war für mich sehr erfüllend, wertvoll und unvergesslich, voller besonderer Highlights. Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu machen. In den kommenden Monaten werde ich für eine reibungslose Übergabe sorgen. Ich bin sicher, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen und noch größere Erfolge erzielen wird.“

