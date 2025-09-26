EQS-Adhoc: Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus.

Sevenum, die Niederlande, 26. September 2025. Jasper Eenhorst ist mit dem heutigen Tage aus dem Vorstand ausgeschieden, um neue berufliche Chancen zu ergreifen. Er wird noch bis Ende dieses Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen.

Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem neuen CFO bereits eingeleitet und rechnet mit einem baldigen Abschluss. In der Zwischenzeit übernimmt Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, die CFO-Aufgaben interimistisch.

Kontakt:

rikutis consulting

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Der Aufsichtsrat dankt Jasper Eenhorst für sein herausragendes Engagement und seinen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung sowie zum Wachstum des Unternehmens.

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

