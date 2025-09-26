Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump stellt sich gegen eine Annexion des Westjordanlands durch Israel. "Ich werde es Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren", sagte der Republikaner im Weißen Haus./rin/DP/zb
