Turkish Airlines und Norwegian Air kaufen bei Boeing ein

Reuters · Uhr
Istanbul/Kopenhagen (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat von den Fluggesellschaften Turkish Airlines und Norwegian Air milliardenschwere Aufträge eingesammelt.

Turkish Airlines will bis zu 225 Boeing-Flugzeuge kaufen, wie die Airline am Freitag mitteilte. In einer Mitteilung an die Istanbuler Börse erklärte Turkish Airlines, man habe sich für den Kauf von 75 Maschinen des Typs B787 von Boeing entschieden. Dabei handele es sich um 50 Festbestellungen und 25 Optionen. Zudem seien die Verhandlungen über den Kauf von weiteren 150 Flugzeugen des Typs 737-MAX abgeschlossen. Diese Bestellung hänge jedoch vom erfolgreichen Abschluss der Gespräche mit dem Triebwerkshersteller CFM International ab.

Auch die norwegische Billigfluglinie Norwegian Air Shuttle setzt auf Boeing. Sie übte am Freitag eine Option zum Kauf von 30 weiteren Maschinen des Typs 737-MAX 8 aus. Damit steigt die Gesamtzahl der festen Bestellungen auf 80 Flugzeuge.

(Bericht von Can Sezer und Stine Jacobsen, bearbeitet von Myria Mildenberger; redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

