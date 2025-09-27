Wochenrückblick – Zurückhaltung in den Märkten

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Diese Woche fand die UN-Vollversammlung statt. In deutschen Chefetagen hat sich die Stimmung laut ifo-Geschäftsklimaindex im September verschlechtert. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die USA senkten den Zoll auf europäische Autoimporte auf 15 Prozent, positive Nachrichten für die europäische Autoindustrie. Die Inflation in der Eurozone bleibt wegen hoher Lebensmittelpreise hoch. Die Gerresheimer-Aktie stürzte wegen eines Bafin-Verfahrens ab. SAP steht wegen eines EU-Verfahrens unter Druck. Intel profitierte von Investitionsgerüchten um Apple.





Globaler Aktienmarkt – amerikanische Indizes schwächeln, DAX® unverändert



Die DAX® steht am Freitagmittag so gut wie unverändert zum Vorwochenschlusskurs dar. Die großen amerikanischen Indizes S&P 500®, Nasdaq-100 Index® und Dow Jones® schwächelten diese Woche und notierten am Donnerstagabend etwa 1 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs.







