Dax setzt Aufwärtskurs fort - Lufthansa rückt vor

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat zum Wochenstart seinen jüngsten Aufwärtskurs fortgesetzt. Der deutsche Leitindex gewann zur Eröffnung am Montag knapp ein halbes Prozent auf 23.835,61 Punkte.

Für gute Stimmung sorgte unter anderem die Ankündigung eines Treffens von US-Präsident Donald Trump mit führenden Demokraten und Republikanern, um den Streit über die Staatsfinanzierung zu lösen und einen teilweisen Stillstand der US-Verwaltung abzuwenden. Der US-Senat hat nur noch bis Dienstag Zeit, um eine Verlängerung der Staatsfinanzierung zu beschließen.

Dieser sogenannte Government Shutdown werde auch an der Wall Street bislang nicht als große Bedrohung wahrgenommen, kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Es dominiert ganz klar die Zuversicht, dass Republikaner und Demokraten eine Last-Minute-Einigung oder zumindest eine Übergangslösung finden." Der Experte mahnte jedoch zur Vorsicht: "Die Richtung des Dax ist weiterhin unklar. Die niedrigen Umsätze zeigen, dass die Mehrheit aktuell nicht weiß, ob sie eher kaufen oder verkaufen soll."

Im Rampenlicht bei den Unternehmen stand die Lufthansa mit einem Plus von knapp zwei Prozent. Die Fluggesellschaft streicht bis 2030 in der Verwaltung 4000 Stellen und legt die Latte beim mittelfristigen Renditeziel höher.

Gefragt im SDax waren unter anderem die Aktien von Klöckner, die um fast 2,5 Prozent zulegten. Der Stahlhändler verkauft acht Vertriebsstandorte in den USA an den kanadischen Konkurrenten Russel Metals.

Nach oben ging es auch für Borussia Dortmund. Die Aktien des Fußball-Bundesligisten rückten nach dem Sieg beim FSV Mainz 05 am Samstag und der Festigung von Tabellenplatz zwei um knapp ein Prozent vor.

