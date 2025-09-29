EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



29.09.2025 / 18:00 CET/CEST

Hiermit gibt die flatexDEGIRO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2025

Ort:

https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2025

Ort:

https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/reporting/default.aspx

Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO AG Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.flatexdegiro.com

