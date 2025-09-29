HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf/Partnerschaft

Genmab übernimmt HBM-Portfoliounternehmen Merus für USD 8 Milliarden in bar



HBM Healthcare Investments, ein führender Investor in globale Gesundheitsunternehmen, gibt bekannt, dass sein börsenkotiertes Portfoliounternehmen Merus (Nasdaq: MRUS) eine Transaktionsvereinbarung mit Genmab (Nasdaq: GMAB) unterzeichnet hat. Demnach beabsichtigt Genmab, alle Aktien von Merus für USD 8 Milliarden in bar zu erwerben. Der Übernahmepreis von 97 USD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 41 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

HBM Healthcare Investments hat seit 2021 USD 31.4 Millionen in Merus investiert und hält derzeit 1 Million Aktien, was einem Anteil von etwa 1.2 % am Unternehmen entspricht.

Merus ist ein Onkologieunternehmen, das innovative bispezifische und trispezifische Antikörpertherapeutika in voller Länge entwickelt, die als Multiclonics® bezeichnet werden. Sein führender Produktkandidat, Petosemtamab, ist ein bispezifischer EGFRxLGR5-Antikörper, der das Potenzial hat, sowohl der erste als auch der beste seiner Klasse bei Kopf-Hals-Krebs zu werden. Er hat von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zwei Breakthrough Therapy Designations (BTD) für First- und Second-Line-Indikationen bei Kopf-Hals-Krebs erhalten.

Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz

