EQS-AFR: Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.09.2025 / 12:41 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG

Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2025

29.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo-Passage 1 6901 Bregenz Österreich Internet: www.hypovbg.at

