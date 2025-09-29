Werbung ausblenden

EQS-AFR: Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo Vorarlberg Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.09.2025 / 12:41 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2025

29.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1
6901 Bregenz
Österreich
Internet:www.hypovbg.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205192 29.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
H
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)

Das könnte dich auch interessieren

Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten25. Sept. · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Dax-notierte Bank
Commerzbank steckt eine Milliarde in Aktienrückkauf24. Sept. · dpa-AFX
Commerzbank steckt eine Milliarde in Aktienrückkauf
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden