EQS-AFR: Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.09.2025 / 12:41 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2025
29.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypo Vorarlberg Bank AG
|Hypo-Passage 1
|6901 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.hypovbg.at
2205192 29.09.2025 CET/CEST
