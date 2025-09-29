EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

