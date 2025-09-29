Werbung ausblenden

EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.09.2025 / 13:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2025

Ort:

https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

29.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
Internet:www.nemetschek.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205226 29.09.2025 CET/CEST

Nemetschek

