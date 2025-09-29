Werbung ausblenden

EQS-DD: Cherry SE: JKOK Ventures Anstalt, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2025 / 09:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: JKOK Ventures Anstalt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Kaltner
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Cherry SE

b) LEI
984500DF98AA2E011444 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3CRRN9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,698 EUR 3.490,00 EUR
0,70 EUR 2.823,80 EUR
0,68 EUR 726,92 EUR
0,68 EUR 2.040,00 EUR
0,696 EUR 1.320,312 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,6934 EUR 10.401,0320 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100956  29.09.2025 CET/CEST

