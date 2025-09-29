Werbung ausblenden

EQS-News: The Platform Group AG: Strategy and Update Session – Einladung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
The Platform Group AG: Strategy and Update Session – Einladung

29.09.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group AG: Strategy and Update Session – Einladung Düsseldorf, 29. September 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, freut sich darauf, Investoren, Analysten und Finanzmedien zur Strategy and Update Session am 2. Oktober 2025 vor Ort in Frankfurt/Main sowie virtuell per Webcast einzuladen. Die Strategy and Update Session wird in englischer Sprache abgehalten.

Agenda:

10:3011:00Registrierung
11:0011:15Update: The Platform Group
Dr. Dominik Benner (CEO)
11:1511:45Update: Pharma-Plattformen
Bjoern Minnier (CFO) / Dr. Dominik Benner (CEO)
11:4512:15Update: Segment Optics & Hearing
Bjoern Minnier (CFO) / Dr. Dominik Benner (CEO)
12:15 12:45Update: Strategische Projekte (TPG Pay, M&A Pipeline) sowie Ausblick 2026
Christoph Wilhelmy (COO) / Frederic von Borries (CPO)
12:4514:00Get Together – Lunch


Datum:

2. Oktober 2025

Ort:

Steigenberger Icon Frankfurter Hof
Am Kaiserplatz

Routenführung:

Bethmannstraße 33 60311 Frankfurt/Main

Anmeldung:

Für die Online-Teilnahme (virtuell) an der Strategy and Update Session klicken Sie bitte: hier.

Für eine persönliche Teilnahme (professionelle Anleger, Analysten und Medienvertreter) vor Ort in Frankfurt/Main klicken Sie bitte: hier.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations
Nathalie Richert
Head of Investor Relations
ir@the-platform-group.com

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Nathalie Richert
Head of Investor Relations
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com

29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail:ir@the-platform-group.com
Internet:https://the-platform-group.com/
ISIN:DE000A2QEFA1
WKN:A2QEFA
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
EQS News ID:2205334
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205334 29.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Platform Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden