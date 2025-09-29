EQS-News: The Platform Group AG: Strategy and Update Session – Einladung
The Platform Group AG: Strategy and Update Session – Einladung
29.09.2025 / 15:30 CET/CEST
The Platform Group AG: Strategy and Update Session – Einladung Düsseldorf, 29. September 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, freut sich darauf, Investoren, Analysten und Finanzmedien zur Strategy and Update Session am 2. Oktober 2025 vor Ort in Frankfurt/Main sowie virtuell per Webcast einzuladen. Die Strategy and Update Session wird in englischer Sprache abgehalten.
Agenda:
|10:30
|11:00
|Registrierung
|11:00
|11:15
|Update: The Platform Group
Dr. Dominik Benner (CEO)
|11:15
|11:45
|Update: Pharma-Plattformen
Bjoern Minnier (CFO) / Dr. Dominik Benner (CEO)
|11:45
|12:15
|Update: Segment Optics & Hearing
Bjoern Minnier (CFO) / Dr. Dominik Benner (CEO)
|12:15
|12:45
|Update: Strategische Projekte (TPG Pay, M&A Pipeline) sowie Ausblick 2026
Christoph Wilhelmy (COO) / Frederic von Borries (CPO)
|12:45
|14:00
|Get Together – Lunch
Datum:
2. Oktober 2025
Ort:
Steigenberger Icon Frankfurter Hof
Am Kaiserplatz
Routenführung:
Bethmannstraße 33 60311 Frankfurt/Main
Anmeldung:
Für die Online-Teilnahme (virtuell) an der Strategy and Update Session klicken Sie bitte: hier.
Für eine persönliche Teilnahme (professionelle Anleger, Analysten und Medienvertreter) vor Ort in Frankfurt/Main klicken Sie bitte: hier.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations
Nathalie Richert
Head of Investor Relations
ir@the-platform-group.com
The Platform Group AG:
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.
Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert
Head of Investor Relations
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com
