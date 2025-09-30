Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS 2: Hornbach Holding sacken nach Zahlen auf Dreimonatstief ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(neu: Kurs aktualisiert, mehr Stimmen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hornbach Holding ist am Dienstag mit ihren Quartalszahlen auf wenig Begeisterung gestoßen. Der Umsatz und vor allem das bereinigte operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen verfehlt, kommentierte ein Börsianer.

Gleich zu Handelsbeginn rutschten die Aktien um bis zu 7,8 Prozent auf 95,10 Euro ab und markierten damit ein Dreimonatstief. Der Kurseinbruch ließ die Titel zudem unter mehrere charttechnische Durchschnittslinien für den kurz- bis mittelfristigen Trend abrutschen. Gegen Mittag dämmten sie ihr Minus auf 5,2 Prozent ein, blieben damit aber Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Für 2025 steht indes noch ein überdurchschnittliches Kursplus von rund 32 Prozent zu Buche.

Während der Umsatz im wichtigen Baumarktgeschäft insbesondere außerhalb Deutschlands zulegte, ließen höhere Personalkosten den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sinken. Noch deutlicher ging das Nettoergebnis im vergangenen Quartal zurück. Derweil bestätigte die Konzern-Obergesellschaft für die operativ tätigen Gesellschaften Hornbach Baumarkt AG, Hornbach Immobilien AG und Hornbach Baustoff Union GmbH die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26.

Analyst Felix Dennl vom Bankhaus Metzler attestierte Hornbach eine weitgehend erwartungsgemäße Umsatzentwicklung, wogegen das bereinigte operative Ergebnis seine Prognose verfehlt habe. Die Marktanteilsgewinne von Hornbach Baumarkt in einem volatilen Geschäftsumfeld seien zwar ermutigend. Angesichts der 2025 bislang guten Kursentwicklung der Aktien, der weiter gedämpften Konsumneigung in Europa und des lediglich bestätigten Ausblicks hatte Dennl aber schon Gewinnmitnahmen befürchtet.

Das Ergebnisziel der Holdinggesellschaft erscheine vorsichtig und spiegele die aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten schwache Konsumbereitschaft wider, ergänzte Thilo Kleibauer vom Analysehaus Warburg Research. Er hob indes die Marktanteilsgewinne in wichtigen Regionen positiv hervor. Das Unternehmen bleibe gut positioniert für ein langfristiges Wachstum. Ähnlich wie Baader-Experte Volker Bosse verwies auch Kleibauer auf die attraktive Bewertung der Aktie./gl/nas/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hornbach Holding
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Online-Apotheke
Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefsgestern, 10:49 Uhr · dpa-AFX
Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefs
Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten25. Sept. · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufgestern, 18:11 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden