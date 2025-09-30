Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hugo Boss auf 39 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

