Deutscher Einzelhandel schwächelt weiter

dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel bleibt schwach. Im August seien die Umsätze preisbereinigt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt hingegen ein Plus von 0,6 Prozent erwartet, nachdem die Erlöse im Vormonat um revidiert 0,5 Prozent gesunken waren.

Überdurchschnittlich schwach waren die Umsätze im Internet- und Versandhandel. Hier meldet das Bundesamt im August einen Umsatzrückgang um preisbereinigt 2,0 Prozent. Der Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln trug mit einem Rückgang um 1,0 Prozent ebenfalls zur schwachen Entwicklung bei./jha/men

