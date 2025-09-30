EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.09.2025 / 18:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Günter Nachname(n): Müller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NFON AG

b) LEI

391200FZ5TRMIHIK0S97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0N4N52

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,000000 EUR 60.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,000000 EUR 60.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Zielstattstr. 36 81379 München Deutschland Internet: https://corporate.nfon.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100988 30.09.2025 CET/CEST