EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2025 / 18:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Günter
Nachname(n):Müller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NFON AG

b) LEI

391200FZ5TRMIHIK0S97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0N4N52

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,000000 EUR60.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,000000 EUR60.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NFON AG
Zielstattstr. 36
81379 München
Deutschland
Internet:https://corporate.nfon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100988 30.09.2025 CET/CEST

NFON

