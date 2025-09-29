EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 29. September 2025

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 wurden insgesamt 1.678.105 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 4. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 22.09.2025 335.364 28,6350 9.603.148 23.09.2025 337.209 28,4784 9.603.173 24.09.2025 335.524 28,6214 9.603.167 25.09.2025 335.229 28,6464 9.603.104 26.09.2025 334.779 28,6851 9.603.169 Gesamt 1.678.105 28,6131 48.015.761

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516

.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juli 2025 bis einschließlich 26. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 17.742.705 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Telekom AG Friedrich Ebert Allee 140 53113 Bonn Deutschland

