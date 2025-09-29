Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 13:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 29. September 2025

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 wurden insgesamt 1.678.105 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 4. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

DatumGesamtzahl der Aktien (Stück)Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€)Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
22.09.2025335.36428,63509.603.148
23.09.2025337.20928,47849.603.173
24.09.2025335.52428,62149.603.167
25.09.2025335.22928,64649.603.104
26.09.2025334.77928,68519.603.169
Gesamt1.678.10528,613148.015.761

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516

.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juli 2025 bis einschließlich 26. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 17.742.705 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
Deutsche Telekom

