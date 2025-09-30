EQS-News: AUTO1 Group erweitert Gebrauchtwagen-Produktionsnetzwerk in Europa: Mehr Kapazitäten für steigende Kundennachfrage

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group erweitert Gebrauchtwagen-Produktionsnetzwerk in Europa: Mehr Kapazitäten für steigende Kundennachfrage

Drei neue interne Produktionszentren in Italien, Österreich und den Niederlanden

AUTO1 Group wird zwölf Produktionszentren in ganz Europa betreiben

Interne Aufbereitungskapazität von bis zu 248.400 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung

Berlin, 30. September 2025 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt heute die Eröffnung von drei neuen Produktionszentren in Italien, Österreich und den Niederlanden bekannt. Dort werden künftig zusätzliche Gebrauchtwagen für Autohero, die Retail-Marke der Gruppe, aufbereitet. Mit diesen neuen Produktionszentren erreicht die Gruppe einen wichtigen Meilenstein, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Die gesamte Produktionskapazität für das Retail-Geschäft der AUTO1 Group liegt damit bei 248.400 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung, also einem Anstieg von 38 % gegenüber zuvor 179.900 Fahrzeugen jährlich. Aktuell werden bereits mehr als 95% aller Autohero-Fahrzeuge in eigenen Produktionszentren aufbereitet.

Die interne Aufbereitung der Gebrauchtwagen ermöglicht es Autohero, jeden Schritt des Prozesses vollständig zu kontrollieren. Zu den Produktionsschritten gehören die Qualitätskontrolle, die Aufarbeitung, die Reinigung sowie die Aufnahme von Fotos, um eine hervorragende Qualität der Fahrzeuge zu gewährleisten.

Die drei Produktionszentren in Patrica (Italien), Wolkersdorf (Österreich) und Dordrecht (Niederlande) erstrecken sich insgesamt über 184.500 m², bieten eine kombinierte Produktionskapazität von 71.500 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung und schaffen gesamt rund 550 neue Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen.

Der Standort in Dordrecht (Niederlande) hat den Betrieb bereits aufgenommen. Die Inbetriebnahme der Produktionszentren in Wolkersdorf (Österreich) und Patrica (Italien) ist für Ende 2025 geplant. Das Zentrum in Wolkersdorf ersetzt das bestehende Aufbereitungszentrum in Wien und erhöht die Produktions-Kapazitäten der Gruppe in Österreich erheblich.

Karol Niznik, SVP Production, Logistics & Procurement der AUTO1 Group, sagt: „Mit dem Ausbau unserer eigenen Produktionskapazitäten in Italien, den Niederlanden und Österreich stärken wir unsere Prozesse, um unseren Autohero-Kund:innen Fahrzeuge in bester Qualität anbieten zu können. Wir sind stolz darauf, dass unsere Expansion mehr als 550 lokale Arbeitsplätze in der Automobilbranche schafft – etwa Mechaniker:innen oder Lackierer:innen, von Einstiegspositionen bis hin zu Führungskräften.“

Die neuen Produktionszentren haben keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick der AUTO1 Group.



Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. Die AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

