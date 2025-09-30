EQS-News: Heben Sie Ihr aktives Leben auf das nächste Level: die HUAWEI WATCH GT 6 Series bietet über 100.000 anpassbare Zifferblätter, die Sport, Stil und Personalisierung verbinden

EQS-News: Huawei Consumer Business Group / Schlagwort(e): Produkteinführung

PARIS, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Nach ihrem weltweiten Debüt am 19. September verändert die HUAWEI WATCH GT 6 Series die Welt der Wearable Technology mit einer umfangreichen Kollektion anpassbarer Zifferblätter, die für Sportlerinnen und Sportler des Alltags entwickelt wurden. Diese Zifferblätter vereinen modernste Gesundheitsüberwachung mit spannendem Design und ermöglichen es Benutzerinnen und Benutzern, ihr Fitnesserlebnis mit außergewöhnlichem Stil und Präzision zu gestalten. Die Köpfe dahinter waren die bekannten Designer OZ, S.P. und Saint On.

Entfalten Sie Ihren persönlichen Stil

Mit über 100.000 Zifferblättern und 17,5 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern weltweit bietet der HUAWEI Watch Face Store eine unvergleichliche Personalisierung. Jeder Blick auf Ihr Handgelenk wird zu einer Quelle der Inspiration, indem er Herzfrequenz-Überwachung und Schrittzählung mit einem auf Ihren Stil zugeschnittenen Design verbindet. Ob auf den Straßen der Stadt oder auf Wanderwegen – diese Zifferblätter definieren den persönlichen Stil neu.

Fitness-Tracking mit Flair

Dank des HUAWEI TruSense-Systems mit optischen Pfaden in mehreren Abständen liefert jedes Ziffernblatt in Echtzeit klare Messwerte in medizinischer Qualität. Für Läuferinnen und Läufer bietet das Sports Numbers-Zifferblatt leuchtend gelbe Ziffern, gepaart mit dynamischen Fußabdruck-Symbolen, die Schritte und Herzschlag spielerisch visualisieren. Radfahrerinnen und Radfahrer profitieren vom RIDE-Zifferblatt mit einer zentralen Silhouette und einem goldenen Fortschrittsbalken, der die Distanz und den Kalorienverbrauch anzeigt und die Daten stilvoll und leicht zugänglich macht.

Maßgeschneidert für jedes Abenteuer

Die sportartspezifischen Zifferblätter von Huawei steigern Ihre Leistung mit speziell entwickelten Innovationen. Das Landscape Walk-Zifferblatt fesselt Hiker mit einer 3D-Bergkulisse und integriert nahtlos die Höhenlage und die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang für sicherere und immersivere Erlebnisse. Urbane Profis werden das Roam the Four Seas-Zifferblatt lieben, das sich durch eine einzigartige Erdstruktur und eine elegante blaue Farbe auszeichnet. Die Zeit wird durch einen klassischen Zeiger angezeigt, Tag/Datum/Uhrzeit/Batterie oben, Kalorien auf der linken Seite, Herzfrequenz auf der rechten Seite und Wetter/Schritte/Entfernung am unteren Rand. Die von internationalen Designern entworfenen Zifferblätter vereinen wissenschaftliche Präzision mit visueller Kunst und sorgen dafür, dass sich jedes Workout persönlich und motivierend anfühlt.

Exklusives VIP-Angebot

Ab sofort bis zum 26. Oktober 2025[1] können Besitzerinnen und Besitzer der HUAWEI WATCH GT 6 Series, die ihr Gerät mit der HUAWEI Health App koppeln, 50 % der HUAWEI Watch Faces VIP-Pakete für 1 Monat und 1 Jahr freischalten und so bis zu 35 Euro sparen. Während alle Nutzerinnen und Nutzer über 100.000 anpassbare Zifferblätter durchstöbern können, ermöglicht das VIP-Paket unbegrenzte Downloads ohne Zahlung pro Zifferblatt, darunter kontrastreiche Laufanzeigen, robuste Outdoor-Tools und elegante analoge Zifferblätter, die für die Analyse der Schrittfrequenz und des Stressniveaus HUAWEI WATCH GT 6 in Laborqualität optimiert sind. Verpasse nicht die Chance, dein Handgelenk aufs nächste Level zu bringen!

Mehr Power für deinen aktiven Lebensstil

Die HUAWEI WATCH GT 6 Series ist mehr als eine Smartwatch, sie ist eine kühne Verschmelzung von Mode, Funktion und Individualität. Entdecke über 100.000 individuell anpassbare Zifferblätter: Lade einfach die HUAWEI Health App herunter, verbinde dein Gerät und tauche ein in eine Welt personalisierter Designs. Ob du deine Bestzeit jagst oder deine Work-Life-Balance im Blick behalten willst – diese Zifferblätter geben dir die Power, aktiv und stilvoll zu leben. Es ist an der Zeit, deine Fitnessreise mit Huawei einzigartig zu machen!

[1] Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Zeitraum kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

