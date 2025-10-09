EQS-News: adidas und GLO Brands B.V. geben langfristige Partnerschaft bekannt, um den Markt für Sicherheitsschuhe zu erschließen

EQS-News: adidas / Schlagwort(e): Produkteinführung/Joint Venture

adidas und GLO Brands B.V. geben langfristige Partnerschaft bekannt, um den Markt für Sicherheitsschuhe zu erschließen



HERZOGENAURACH, Deutschland, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- GLO Brands B.V. und adidas haben eine langfristige Partnerschaft bekannt gegeben, die ihr gemeinsames Ziel widerspiegelt, in die Kategorie der Sicherheitsschuhe einzusteigen und erstklassige Sicherheitsschuhe auf den Markt zu bringen, die Schutz, Leistung und Stil bieten.

In Zusammenarbeit mit GLO, einer Geschäftseinheit von Bunzl plc, die sich auf die Bereitstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen für den globalen Markt spezialisiert hat, stellt adidas pro work vor - eine neue Produktlinie, die für die Bereiche Bau, Wartung und Logistik entwickelt wurde.

Die Hochleistungs-Sicherheitsschuhe von adidas pro work wurden entwickelt, um Berufstätige zu unterstützen, die unter hohem Druck in schwierigsten Umgebungen arbeiten. Diese Linie kombiniert funktionalen Schutz mit Komfort und Ästhetik, so dass Profis keine Kompromisse bei Stil oder Sicherheit eingehen müssen.

Lauren Mooney, Geschäftsführerin von GLO, sagte: „Die Partnerschaft mit GLO gewährleistet führende Sicherheitsexpertise, globale Reichweite und verantwortungsvolle Beschaffung. Als Geschäftseinheit von Bunzl plc setzt GLO die Designvision von adidas in Spezialschuhe um, die durch strenge Standards in der Beschaffungskette unterstützt werden. adidas und GLO sind gemeinsam in der Lage, erstklassige Sicherheitsschuhe auf den Markt zu bringen, bei denen kompromissloser Schutz auf den einzigartigen adidas Stil trifft."

Die ersten Modelle werden voraussichtlich in Q2 2026 über ausgewählte Vertriebspartner und Kanäle auf den Markt kommen.

Vertriebshändler und Großhändler, die an einer Partnerschaft bei der Markteinführung interessiert sind, können sich an sales@glolicensing.com wenden oder ihr Interesse unter www.glolicensing.com anmelden. Ein neues Online-Angebot für adidas Pro Work Produkte wird am 8. Oktober unter www.adidasprowork.com freigeschaltet.

Über adidas

adidas ist ein weltweit führendes Unternehmen der Sportartikelindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland beschäftigt weltweit mehr als 62.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 23,7 Milliarden Euro.

Über GLO

GLO, ein Geschäftsbereich der Bunzl plc, liefert hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen für den globalen Markt. Durch die Nutzung umfassender Branchenkenntnisse und eines robusten Vertriebsnetzes stellt GLO sicher, dass innovative und gesetzeskonforme Produkte die Unternehmen effizient und verantwortungsbewusst erreichen.

Über Bunzl

Bunzl plc, der an der FTSE notierte B2B-Vertriebsspezialist mit einem Umsatz von 11,8 Milliarden Pfund im Jahr 2024, bietet Unternehmen in verschiedenen Branchen wichtige Produkte und Lösungen. Bunzl unterstützt seine Kunden mit zuverlässigen Beschaffungs-, Logistik- und Mehrwertdiensten und konzentriert sich dabei auf die Bereiche Sicherheit, Compliance und Supply Chain Excellence.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adidas-und-glo-brands-bv-geben-langfristige-partnerschaft-bekannt-um-den-markt-fur-sicherheitsschuhe-zu-erschlieWen-302578115.html

