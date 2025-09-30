EQS-PVR: H&R GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Straße, Hausnr.:
|Neuenkirchener Str. 8
|PLZ:
|48499
|Ort:
|Salzbergen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900NCRGGS5E0MGL93
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Vollzug des Einbringungsvertrages
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Nils Hansen
Geburtsdatum: 07.06.1940
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|H&R Beteiligung GmbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|25.09.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|77,65 %
|0,00 %
|77,65 %
|37.221.746
|letzte Mitteilung
|71,48 %
|24,21 %
|77,54 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE 000A2E4T7
|0
|28.901.263
|0,00 %
|77,65 %
|Summe
|28.901.263
|77,65 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Nils Hansen
|%
|%
|%
|H&R Holding GmbH
|%
|%
|%
|H&R Beteiligung GmbH
|77,65 %
|%
|77,65 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Vollzug des Einbringungsvertrages durch Einbringung der von der H&R Holding GmbH, H&R Internationale Beteiligung GmbH, Nils Hansen, SRS-Schmierstoff Vertrieb GmbH, Ölfabrik Wilhelm Scholten GmbH und Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH gehaltenen Aktien an der H&R GmbH & Co. KGaA in die H&R Beteiligung GmbH.
Datum
|30.09.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Str. 8
|48499 Salzbergen
|Deutschland
|Internet:
|www.hur.com
