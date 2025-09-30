Aktienanalyse
Galaxy Digital – Zwischen Bitcoin, Rechenzentren & Mega-Chancen
Galaxy Digital hat sich in den letzten Jahren vom reinen Krypto-Unternehmen zu einem der spannendsten Player im Bereich Digital Assets und AI-Infrastruktur entwickelt.
Doch steckt hinter den großen Plänen mehr als nur Vision – oder ist das Ganze ein riskantes Hochglanzprojekt?
Im Video mit Martin Goersch geht es um die zentralen Wachstumsfelder, die Chancen und Risiken sowie die entscheidende Frage: Kann Galaxy Digital wirklich den Spagat zwischen Krypto und AI schaffen?
