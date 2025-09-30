Werbung ausblenden
Aktienanalyse

Galaxy Digital – Zwischen Bitcoin, Rechenzentren & Mega-Chancen

Uhr
Galaxy Digital hat sich in den letzten Jahren vom reinen Krypto-Unternehmen zu einem der spannendsten Player im Bereich Digital Assets und AI-Infrastruktur entwickelt.

Doch steckt hinter den großen Plänen mehr als nur Vision – oder ist das Ganze ein riskantes Hochglanzprojekt?

Im Video mit Martin Goersch geht es um die zentralen Wachstumsfelder, die Chancen und Risiken sowie die entscheidende Frage: Kann Galaxy Digital wirklich den Spagat zwischen Krypto und AI schaffen?

Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
Galaxy Digital Holdings

