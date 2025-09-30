Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang

Geplante Kapitalerhöhung und Umwandlung in einen Publikumsfonds für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)



30.09.2025 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Kapitalerhöhung zur Portfolioerweiterung

Im Vorfeld des geplanten Börsengangs plant die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung. Die Zeichnungsfrist ist vom 27. Oktober bis 7. November 2025 angesetzt. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 14. November 2025. Das angestrebte Emissionsvolumen liegt bei CHF 40 – 60 Mio. Die detaillierten Emissionskonditionen werden rechtzeitig vor Zeichnungsbeginn veröffentlicht.

Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Anleger. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mittels Pre-Commitments die Zuteilungschancen zu erhöhen.

Strategische Mittelverwendung

Die Kapitalaufnahme wird für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt und ist mit einem klaren Investitionsplan verbunden. Der weitere Ausbau des Portfolios fokussiert unter anderem auf die gewerbliche Nutzungsart «Light Industrial». Eine entsprechende «Deal Pipeline» mit attraktiven Transaktionsopportunitäten wurde explizit für die geplante Kapitalerhöhung aufgebaut.

Erfolgreiche Fondsvertragsanpassung und geplante Kotierung

Die rechtliche Grundlage für die Umwandlung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) in einen Publikumsfonds ist geschaffen und durch die FINMA genehmigt. Das Inkrafttreten der Umwandlung erfolgt mit Kotierung am 9. Dezember 2025. Damit steht der Fonds einem erweiterten Anlegerkreis offen und ermöglicht sowohl privaten als auch institutionellen Investoren eine Beteiligung an der Anlagestrategie.

«Mit der geplanten Kapitalerhöhung setzen wir unsere Anlagestrategie konsequent fort und schaffen die Basis für eine noch breitere Diversifikation des Portfolios. Die Verfügung der FINMA zur Genehmigung der Umwandlung in einen Publikumsfonds markiert dabei einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Börsenkotierung. Damit unterstreichen wir klar unseren Anspruch auf die Weiterentwicklung und Stärkung des Produkts», sagt Maximilian Hoffmann, CIO Funds (Commercial).

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio an ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Bis zur Kotierung zum 9. Dezember 2025 richtet sich der Fonds ausschliesslich an institutionelle Anleger – mit der Umwandlung in einen Publikumsfonds steht er künftig auch privaten Investoren offen. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu erwirtschaften und den Anlegerinnen und Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu sichern. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 30. September 2025

Kapitalerhöhung vom 27. Oktober bis 7. November 2025 geplant

Geplantes Emissionsvolumen: ca. CHF 40 – 60 Mio.

Umwandlung in einen Publikumsfonds und erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange für den 9. Dezember 2025 vorgesehen

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 13.7 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Site Solutions Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich Schweiz ISIN: CH1139099068 Valorennummer: 11390990 EQS News ID: 2203204

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203204 30.09.2025 CET/CEST