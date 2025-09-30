Werbung ausblenden

Höchster Stand dieses Jahr: Inflation in Deutschland steigt auf 2,4 Prozent

dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist mit 2,4 Prozent im September auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Experten hatten im Schnitt einen niedrigeren Wert erwartet./ben/als/DP/jha

