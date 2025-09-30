Werbung ausblenden

Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

     Unternehmen:               ABO Energy KGaA
     ISIN:                      DE0005760029

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      30.09.2025
     Kursziel:                  97,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA
(ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 97,00.

Zusammenfassung:
ABO Energy erwägt, ihr Geschäftsmodell zu erweitern. Bisher war das
Unternehmen als reiner Projektierer von Wind-, Solar-, Batterie- und grünen
Wasserstoffprojekten tätig. Nun prüft ABO Energy, selbst Anlagenbetreiber zu
werden. Der Aufbau und Betrieb eines eigenen Portfolios aus Wind-, PV- und
Speicherparks würde wiederkehrende Cashflows generieren und ABO Energy die
Möglichkeit bieten, sich zu einem breit aufgestellten Anbieter grüner
Energielösungen zu entwickeln. Angesichts vieler eigener kurzfristig
baureifer Projekte könnte das Unternehmen relativ schnell ein größeres
Portfolio aufbauen, sofern externe Partner zur Finanzierung gefunden werden.
Diese signalisieren grundsätzlich ihre Bereitschaft dazu, sofern sie übliche
Aktionärsrechte erlangen. Daher erwägt ABO Energy die Rückumwandlung in eine
AG. Die Gründerfamilien, die zusammen 52% der Anteile besitzen, wären
bereit, Aktienpakete zur Finanzierung des IPP-Portfolios zu veräußern. Wir
werden unser Bewertungsmodell und unsere Schätzungen anpassen, wenn das
Unternehmen seinen Plan umsetzt und Eckdaten zum Portfolioaufbau bekannt
gibt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR97
(Kurspotenzial: ~170%). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.


First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy
KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 97.00 price target.

Abstract:
ABO Energy is considering expanding its business model. Until now, the
company has operated purely as a project developer for wind, solar, battery
and green hydrogen projects. ABO Energy is now examining becoming a plant
operator itself. Building and operating its own portfolio of wind, PV and
storage parks would generate recurring cash flows and give ABO Energy the
opportunity to develop into a broad-based provider of green power solutions.
Given its many projects that are ready for construction in the short term,
the company could build up a larger portfolio relatively quickly, provided
that external partners can be found for financing. These potential partners
have signalled their general willingness to do so, provided they obtain the
usual shareholder rights. ABO Energy is therefore considering changing back
into an AG. The founding families, who together own 52% of the shares, would
be prepared to sell blocks of shares to finance the IPP portfolio. We will
adjust our valuation model and forecasts if the company implements its plan
and announces key data on the portfolio build-up. An updated DCF model
yields an unchanged price target of EUR97 (upside: ~170%). We confirm our Buy
recommendation.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dc829304cfd0c901b82f69ac230e452b

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

