Wall Street

Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Anleger setzen auf Berichtssaison

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm

Die US-Aktienmärkte dürften zum Auftakt der neuen Börsenwoche mit freundlicher Tendenz aufwarten. Positive Nachrichten gab es rund um den KI-Megatrend seitens AMD und OpenAI.

Viele Anleger blickten zudem positiv auf die anstehende Quartalsberichtssaison der Unternehmen, hieß es. Die Mehrzahl der börsennotierten Firmen dürfte die niedrigen Gewinnschätzungen übertreffen, glaubt Goldman-Sachs-Stratege David Kostin. Beflügelt werden sollte der Optimismus von positiven Überraschungen unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Technologiewerten.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.868 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,8 Prozent im Plus bei 24.990 Punkten.

Als kleinere Bremse könnte aber der anhaltende US-Regierungsstillstand fungieren. Dies führt auch zu einer Verzögerung wichtiger US-Konjunkturdaten, die in die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank einfließen. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses warnte vor Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, da es weiterhin kaum Anzeichen für eine Einigung auf einen Übergangshaushalt zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress gibt.

Die Aktien von AMD reagierten im vorbörslichen Handel mit einem Kurssprung von mehr als 35 Prozent auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Das wäre im offiziellen Handel an der Technologiebörse Nasdaq der höchste Stand seit dem Rekordhoch vor rund anderthalb Jahren. Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung von KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen.

Die US-Bank Fifth Third teilte mit, den Regionalbanker Comerica im Rahmen eines Aktientauschs zu übernehmen. Mit dem Deal entstünde der neuntgrößte Kreditgeber der Vereinigten Staaten mit einer starken Präsenz im Mittleren Westen. Die Aktien von Comerica verteuerten sich vorbörslich um 13 Prozent, während die Titel von Fifth Third um 2,0 Prozent fielen.

Um weitere 14 Prozent auf 4,33 Dollar nach oben ging es vorbörslich für die Anteilsscheine von Plug Power , nachdem sie bereits am Freitag um knapp 35 Prozent nach oben geschossen waren. Auslöser der Rally war eine sehr positive Beurteilung der Investmentbank H.C. Wainwright, die das Kursziel für von drei auf sieben Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt hatte. Analyst Amit Dayal sieht in Plug Power einen zentralen Profiteur des wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff.

Plug Power
N
NASDAQ 100
AMD
Fifth Third Bancorp
Comerica

