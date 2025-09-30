Werbung ausblenden

Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

30.09.2025 / 10:58 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG

     Company Name:                Schloss Wachenheim AG
     ISIN:                        DE0007229007

     Reason for the research:     2024/25 Annual report
     Recommendation:              Buy
     from:                        30.09.2025
     Target price:                EUR19
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss
Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 21.00 to EUR 19.00.

Abstract:
Final results for the financial year ending 30 June were below both our
forecasts and guidance given with the Q3 results on 8 May. Sales climbed
1.3% to EUR447.4m (FBe: EUR459.2m; 2023/24: EUR441.5m) while EBIT fell 3.7% to
EUR27.2m (FBe: EUR31.1m; 2023/24: EUR28.2m). Guidance provided on 8 May was for
sales growth of ca. 4% and EBIT at the lower end of a EUR31m-EUR33m range.
Volume, sales growth and profitability weakened in Q4 as already fragile
consumer sentiment was adversely affected by the changes in U.S. trade
policy. For 2025/26 SWA's management is guiding towards slight increases in
volume and sales, and EBIT in the range of EUR30m-EUR33m. The expected
improvement in performance is driven primarily by the Germany and France
segments. In Germany consumer sentiment should benefit from the government's
expansive fiscal policy as well as further increases in wages and salaries.
In France management is expecting positive changes in the product mix and
procurement prices to boost the gross margin. The tariff agreement concluded
between the EU and the U.S. in August will dampen economic activity relative
to the previous no-tariff position but has at least reduced uncertainty to
some degree. We have reduced our 2025/26 sales and EBIT forecasts by 5% and
11.6% respectively in alignment with company guidance. We maintain our Buy
recommendation but have lowered the price target to EUR19 (previously: EUR21).
Upside: 30%.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim
AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 19,00.

Zusammenfassung:
Die endgültigen Ergebnisse für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr lagen
sowohl unter unseren Prognosen als auch unter der Guidance, die SWA mit den
Ergebnissen des dritten Quartals am 8. Mai veröffentlicht hatte. Der Umsatz
stieg um 1,3 % auf EUR447,4 Mio. (FBe: EUR459,2 Mio.; 2023/24: EUR441,5 Mio.),
während das EBIT um 3,7 % auf EUR27,2 Mio. zurückging (FBe: EUR31,1 Mio.;
2023/24: EUR28,2 Mio.). Die am 8. Mai abgegebene Prognose sah ein
Umsatzwachstum von ca. 4 % und ein EBIT am unteren Ende einer Spanne von EUR31
Mio. bis EUR33 Mio. vor. Volumen, Umsatzwachstum und Rentabilität schwächten
sich im vierten Quartal ab, da die ohnehin fragile Konsumstimmung durch die
Änderungen in der US-Handelspolitik negativ beeinflusst wurde. Für 2025/26
rechnet das Management von SWA mit einem leichten Anstieg von Volumen und
Umsatz sowie einem EBIT in der Größenordnung von EUR30 Mio. bis EUR33 Mio. Die
erwartete Leistungssteigerung wird vor allem von den Segmenten Deutschland
und Frankreich getragen. In Deutschland dürfte die Konsumentenstimmung von
der expansiven Fiskalpolitik der Regierung sowie von weiteren Lohn- und
Gehaltssteigerungen profitieren. In Frankreich erwartet das Management
positive Veränderungen im Produktmix und bei den Einkaufspreisen, die die
Bruttomarge steigern dürften. Das im August zwischen der EU und den USA
geschlossene Zollabkommen wird die Wirtschaftstätigkeit im Vergleich zur
bisherigen zollfreien Situation dämpfen, hat aber zumindest die Unsicherheit
bis zu einem gewissen Grad verringert. Wir haben unsere Umsatz- und
EBIT-Prognosen für 2025/26 der Unternehmensguidance um 5 % bzw. 11,6 %
gesenkt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel
auf EUR19 (zuvor:EUR21) gesenkt. Aufwärtspotenzial: 30 %.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee4fc3d7afd44cdeb198e0bd84c93cb8

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2205922 30.09.2025 CET/CEST

Schloss Wachenheim

