Palladium - Ausbruch per Monatsschluss?
HSBC · Uhr
Wenngleich der Palladiumpreis im Vergleich zu Gold und Silber noch deutlich hinterherhinkt, so ist die charttechnische Ausgangslage derzeit doch extrem reizvoll. Schließlich signalisiert ein ganz wichtiger Ausbruch das aktuelle Nachholpotenzial des Palladiumpreises. Nach der Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 1.094 USD) sorgt der Spurt über die Hochs vom Oktober 2024/Dezember 2023 bei 1.245 USD für das nächste charttechnische Ausrufezeichen, denn dadurch wurde die Trendwende der letzten zwei Jahre abgeschlossen (siehe Chart). Das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus dem vorliegenden Doppelboden – lässt sich auf rund 400 USD taxieren, was perspektivisch zu einem Kursziel im Bereich von 1.645 USD führt. Auf dem Weg in diese Region stellen die Tiefs von März 2020 und Dezember 2021 bei 1.482/1.537 USD wichtige Etappenziele dar. Das Risiko eines Fehlausbruchs wird durch diverse Indikatoren, wie z. B. RSI und MACD, reduziert, welche jeweils „grünes Licht“ signalisieren. Den Stop-Loss können Anlegerinnen und Anleger auf das Niveau der o. g. langfristigen Glättung nachziehen.
Palladium (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Palladium
Quelle: LSEG, tradesignal²
