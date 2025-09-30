Werbung ausblenden

Piloten stimmen für Streik bei der Lufthansa

dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa droht ein umfassender Streik der Piloten. Bei einer Urabstimmung votierte eine sehr deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte./ceb/DP/men

Lufthansa

