Piloten stimmen für Streik bei der Lufthansa
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa droht ein umfassender Streik der Piloten. Bei einer Urabstimmung votierte eine sehr deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte./ceb/DP/men
