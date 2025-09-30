Werbung ausblenden

Steuerzahlerbund präsentiert neues Schwarzbuch

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) wieder seine Liste der öffentlichen Verschwendung von Steuergeldern in Berlin - das "Schwarzbuch 2025/26". Darin listet er 100 neue Beispiele für einen aus Sicht des Verbands teils sorglosen Umgang mit dem Geld von Bürgerinnen und Bürgern auf. Diesmal schaut der Bundesverband besonders auf die "teuren Schatten" von Investitionen: Folgekosten von Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Projekte könnten zur "Haushaltsfalle" werden, wenn sie vorher nicht finanziell abgesichert worden seien, so die Lobbyorganisation./kke/DP/men

