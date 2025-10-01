Werbung ausblenden

Keine Einigung auf Haushalt: 'Shutdown' in den USA beginnt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich bis Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat./ngu/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden