US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 112,59 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,13 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten stützten die Anleihekurse etwas. In den USA hat sich das Verbrauchervertrauen im September eingetrübt. Der Rückgang war unerwartet deutlich. Vor allem ihre aktuelle Lage und die Beschäftigungsaussichten bewerten die Verbraucher skeptischer.

Die Märkte schauen auf den Haushaltsstreit, der zu einer Schließung eines Großteils der Bundesverwaltung ("Shutdown") führen könnte. Die inhaltlichen Gräben sind so tief, dass eine Blockade droht. Die Demokraten verlangen vor allem Reformen im Gesundheitsbereich. Der sogenannte Shutdown droht ab Mittwoch. Dies könnte auch dazu führen, dass wichtige Konjunkturdaten, wie der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht, nicht veröffentlicht werden./jsl/he