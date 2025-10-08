Dax-Anleger treten auf der Stelle - Rally bei Gold

Frankfurt (Reuters) - Der Dax kommt weiterhin nicht vom Fleck und überlässt Gold die Bühne.

Während das Edelmetall am Mittwoch erstmals über die historische Marke von 4000 Dollar je Feinunze gesprungen ist, dümpelt der deutsche Leitindex zum Handelsstart unverändert bei 24.379 Punkten. "Der Dax konsolidiert weiter auf hohem Niveau", kommentierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Die Aussicht auf eine konjunkturelle Aufhellung im kommenden Jahr halte Anleger aber am Ball.

Eine gesenkte Gewinnprognose schickte unterdessen BMW auf Talfahrt. Die Papiere des Münchner Autobauers rauschten um 6,2 Prozent nach unten. BMW rechnet im Autogeschäft nur noch mit einer Gewinnspanne von fünf bis sechs Prozent. Bislang waren fünf bis sieben Prozent vorhergesagt. Zudem dürfte der Vorsteuergewinn in diesem Jahr leicht zurückgehen, teilte der Konzern am Vorabend mit. Auch Mercedes-Benz-Aktien gaben mehr als drei Prozent nach. Der Stuttgarter Konzern hatte am Vortag ebenfalls über Absatzprobleme wegen US-Einfuhrzöllen und eines schärferen Wettbewerbs in China berichtet.

