ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 940 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

