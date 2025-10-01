Online-Gebrauchtwagenhändler
Auto1 bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Finanzchef
Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 bekommt mit Christian Wallentin zum 1. Januar 2026 einen neuen Finanzchef. Er folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren im Unternehmen als Finanzchef zurücktreten wird, wie Auto1 am Mittwochmorgen in Berlin mitteilte. Wallentin beginnt bei Auto1 am 1. Oktober 2025 für eine gemeinsame Übergangsphase mit Boser bis zum Jahresende und wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsmitglied.
Wallentin kommt laut Mitteilung aus dem Bank- und Finanzwesen und war zuletzt stellvertretender Chief Executive Officer und Chief Financial Officer bei dem Finanzdienstleister Hoist Finance.
