Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1724 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87040 (0,87340) britische Pfund, 172,47 (173,76) japanische Yen und 0,9365 (0,9364) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs kaum bewegtgestern, 07:53 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden