Werbung ausblenden

Digitalminister: 'Deutschland hat sich ein bisschen verknotet'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat sich nach der Kabinettsklausur mit Blick auf das dort beschlossene Maßnahmenpaket zur Modernisierung von Staat und Verwaltung zufrieden gezeigt und von einem guten Tag gesprochen. Deutschland sei in den vergangenen Jahrzehnten immer komplizierter geworden, sagte der Ex-Manager vor Journalisten in Berlin. "Gefühlt hat sich das Land ein bisschen verknotet und das gilt es jetzt Stück für Stück aufzulösen."

Die auf der Klausur beschlossene sogenannte Modernisierungsagenda sieht 80 Maßnahmen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung sowie eine Senkung von Bürokratiekosten vor.

Bürokratiemeldeportal "weit fortgeschritten"

Eines der Vorhaben ist die Einrichtung eines Bürokratiemeldeportals für Bürger. Wann dieses online gehen soll, konnte Wildberger noch nicht sagen. Es sei aber sehr weit fortgeschritten. Er rechnet nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl von Rückmeldungen zu verschiedenen Themen über das Portal. "Wir werden das als wichtigen Input nehmen, um Dinge zu priorisieren", sagte der CDU-Politiker./jr/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

KI-Software programmierte 30 Stunden langgestern, 06:09 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden