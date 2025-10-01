EQS-News: ROVENSA NEXT STARTET „BIOSOLUTIONIZE AGRICULTURE", EINE GLOBALE KAMPAGNE, DIE ZEIGT, WIE BIOLÖSUNGEN EINE PROFITABLE UND NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT FÖRDERN

EQS-News: Rovensa Next / Schlagwort(e): Produkteinführung

ROVENSA NEXT STARTET „BIOSOLUTIONIZE AGRICULTURE", EINE GLOBALE KAMPAGNE, DIE ZEIGT, WIE BIOLÖSUNGEN EINE PROFITABLE UND NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT FÖRDERN



01.10.2025 / 10:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Biosolutionize Agriculture von Rovensa Next ist ein weltweiter Aufruf zum Handeln, um zu zeigen, wie Biolösungen messbare Gewinne in der landwirtschaftlichen Rentabilität und Nachhaltigkeit bringen.

Das umfassende Biolösungsportfolio von Rovensa Next, das breiteste in der Branche, kombiniert biologische und naturbasierte Produkte mit innovativen Technologien und nachhaltigen Anbaumethoden.

MADRID, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Rovensa Next, der weltweit führende Anbieter von Biolösungen, startet Biosolutionize Agriculture, eine wissenschaftlich fundierte Kampagne, die aufzeigt, wie Biolösungen Landwirten helfen, ihre Leistung und Rentabilität zu verbessern, die synthetische Belastung zu reduzieren und nachhaltiger zu wirtschaften, und zwar für alle Kulturen und Klimazonen weltweit.

In den landwirtschaftlichen Betrieben sind die Ergebnisse messbar und oft beeindruckend. Rovensa Next agronomische Versuche zeigen: verbesserte Erträge bei Hitze und Trockenheit, höhere Fruchtgewichte und -qualität und frühere Ernten. Die Vorteile für die Böden sind unter anderem eine höhere Phosphorverfügbarkeit, ein geringerer Wasserverbrauch, eine verbesserte Sprüheffizienz und die Möglichkeit für die Landwirte, synthetische Betriebsmittel zu reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

„Die Landwirte brauchen keine Versprechungen, sondern Lösungen, die auf dem Feld greifbare Ergebnisse liefern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und Daten aus Hunderten von Versuchen zeigen wir, dass Biolösungen die Landwirte in die Lage versetzen, rentabel zu bleiben und die Anforderungen der Nachhaltigkeit zu erfüllen", erklärte Javier Calleja, CEO der Rovensa Group, während der Präsentation von Biosolutionize Agriculture auf Fruit Attraction, der führenden internationalen Messe für den Obst- und Gemüsesektor in Madrid.

Wenn Wissenschaft auf Rentabilität trifft

Die Kampagne Biosolutionize Agriculture von Rovensa Next zeigt wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Herausforderungen der heutigen Landwirtschaft. Die Strategien helfen den Landwirten, abiotischen Stress abzumildern, die Bodengesundheit und -vitalität zu verbessern, die Wassernutzungseffizienz zu steigern, die Qualität und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen zu erhöhen, die landwirtschaftlichen Betriebsmittel zu optimieren, nützliche Insektenpopulationen zu erhalten, Schädlinge und Krankheiten wirksam zu bekämpfen und das Resistenzmanagement zu unterstützen.

„Biolösungen sind die ultimative Antwort, um Landwirte in die Lage zu versetzen, ihre Erträge und die Qualität ihrer Pflanzen zu steigern, die Abhängigkeit von synthetischen Betriebsmitteln zu verringern und den Übergang zu einer widerstandsfähigeren Landwirtschaft zu unterstützen," erklärte Javier Calleja.

Antwort auf einen globalen Bedarf

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen[1] sind die Lebensmittelsysteme für etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, weshalb Effizienz und Widerstandsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe für die Klimaziele von zentraler Bedeutung sind.

In Anbetracht der Tatsache, dass Landwirtschaft etwa 70 % der weltweiten Süßwasserentnahme[2] ausmacht, ist eine effizientere Wassernutzung von größter Bedeutung, insbesondere in dürregefährdeten Regionen. Darüber hinaus wird angesichts der Tatsache, dass 33 % der Böden bereits degradiert sind[3], eine Zahl, die bis 2050 stark ansteigen dürfte, wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, der Schutz der Funktionen und der Vitalität des Bodens zu einem dringenden Erfordernis.

Die Biolösungen von Rovensa Next wurden entwickelt, um aktuelle reale Belastungen durch integrierte Anbaustrategien zu bewältigen. Sie sind mehr als nur Produkte, sie stellen eine umfassende Lösung dar, die biologische und naturbasierte Produkte, innovative Technologien und landwirtschaftliche Praktiken kombiniert. Mit diesem Ansatz erhalten die Landwirte wichtige Instrumente zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und zur Bewältigung der globalen Herausforderungen, mit denen der Sektor heute konfrontiert ist.

Aus diesem Grund bietet das Unternehmen das breiteste wissenschaftlich fundierte Portfolio auf dem Markt an, das biostimulants, biofertilizers, bionutrition, biocontrol (bioinsecticides, bionematicides, biofungicides) und adjuvants umfasst. Es umfasst maßgeschneiderte Kulturpflanzenprogramme und lokales Fachwissen in über neunzig Ländern, so dass eine globale Reichweite mit lokalen Erkenntnissen kombiniert werden kann.

Messbare Auswirkungen: Förderung von Rentabilität und Nachhaltigkeit

Die Biolösungen von Rovensa Next liefern greifbare Ergebnisse und zeigen, wie integrierte Strategien die Rentabilität und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft verbessern. Zu den jüngsten Höhepunkten gehören:

Resilienz gegen abiotischen Stress: Integrierte Biostimulationsstrategien wie Biostimulation 360º erhöhen die Toleranz der Pflanzen gegenüber Hitze und Trockenheit und führen zu Ertragssteigerungen (z. B. lieferte Phylgreen eine durchschnittliche Ertragssteigerung von 12,8 %, während Delfan Plus in 167 Versuchen eine Steigerung von 9,6 % erzielte).

Verbesserte Vitalität des Bodens: Biolösungsprogramme wie Wiibio oder Humifirst regenerieren Böden durch die Erhöhung der Wurzelbiomasse. (z. B. zeigte Wiibio in Versuchen einen Anstieg der Wurzelbiomasse um 18 % und einen Anstieg des pflanzenverfügbaren Phosphors um 69 %, während gleichzeitig die Aktivität und Vielfalt der Bodenmikroben gefördert wurde).

Optimierte Wassernutzung: Integrierte Lösungen, die Eckpfeilerprodukte wie Transformer und Humistar kombinieren, verbessern die Wasserrückhaltung und -verteilung und haben das Potenzial, die Bewässerungsmenge in Versuchen um bis zu 25 % zu reduzieren, je nach Kultur und Bedingungen.

Qualität und Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen: Innovative Biostimulanzien-Technologien, die auf biologischer Fermentation beruhen, wie z. B. Biimore, fördern den Fruchtansatz und das Gewicht der einzelnen Früchte, während der Brix-Wert erhalten bleibt oder steigt und Verdünnungseffekte vermieden werden. (z. B. lieferte Biimore in 374 Versuchen eine durchschnittliche Ertragssteigerung von +10,6 %, mit durchgängigen Beispielen von Ertragssteigerungen von über 20 % bei Gartenbaukulturen). Andere Lösungen wie Maxi-Grow Excel tragen dazu bei, Qualitätsmerkmale unter schwierigen Wachstumsbedingungen zu erhalten oder zu verbessern und gleichzeitig die Größe und die Gesamtleistung der Pflanzen zu steigern.

Geringere synthetische Inputs: Integrierte Programme, die Biokontrollmittel, Adjuvantien und Biodünger kombinieren, haben den Einsatz synthetischer Mittel in Obst- und Gemüsesystemen um bis zu 20 % reduziert und gleichzeitig den Ertrag und die Qualität erhalten oder verbessert. (z.B. Prev-Am und Pyrethrin-Sequenzen reduzierten den Einsatz synthetischer Insektizide um 30-40%).

Wirksame Schädlings- und Krankheitsbekämpfung: Integrierte Biokontroll- und Adjuvansstrategien, bei denen unterschiedliche Wirkungsweisen kombiniert werden, wie z. B. die Mischung von Ospo Vi55, Prev-Am und/oder Tec-Fort mit Wetcit, führten zu einem Rückgang von Schädlingen wie Weiße Fliege und Milben um mehr als 90 % und von Mehltau um bis zu 85 %, was das Resistenzmanagement unterstützt.

Über Rovensa Next

Rovensa Next ist der weltweit führende Anbieter von Biolösungen für die Landwirtschaft.

Mit über 2.200 Mitarbeitern weltweit vertreibt Rovensa Next seine Produkte in über 90 Ländern. Es umfasst ein weltweites Netzwerk von 38 F&E-Labors, Exzellenzzentren, Feldern und Gewächshäusern, 13 Produktionsstätten, über 170 Partnerschaften mit Forschungszentren und Universitäten, 100 F&E- und Innovationsspezialisten und ein engagiertes Team von mehr als 850 Experten vor Ort.

Rovensa Next vermarktet das breiteste Biolösungsportfolio der Branche, einschließlich Biostimulanzien, Biodünger, Bionahrung, Biokontrolle und Hilfsstoffe. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und Anbaumethoden und bietet Landwirten ganzheitliche Lösungen zur Steigerung der Rentabilität, Erhöhung der Erträge und Maximierung der Leistung.

Rovensa Next ist das Ergebnis des Zusammenschlusses von zwölf bahnbrechenden, nachhaltigen Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfolgsbilanz im Bereich Biolösungen: Agrichembio, Agro-K, Agrotecnologia, Cosmocel, Idai Nature, Microquimica, MIP Agro, Oro Agri, OGT, Rodel, SDP, und Tradecorp.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.rovensanext.com

[1] FAO (2024/2025) - Agrar- und Ernährungssysteme sind für etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

[2] UNESCO WWDR 2024 - Die Landwirtschaft ist für etwa 70 % der weltweiten Süßwasserentnahme verantwortlich.

[3] FAO, Juni 2025 - 33 % der Böden sind bereits degradiert, und wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, könnte dieser Anteil bis 2050 auf 90 % ansteigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785861/Rovensa_Next.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785859/Rovensa_Next_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785861/Rovensa_Next.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785859/Rovensa_Next_Logo.jpg

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



