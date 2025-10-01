EQS-News: Thunes und BSF schließen sich zusammen, um grenzüberschreitende Überweisungen aus Saudi-Arabien zu verändern

EQS-News: Thunes / Schlagwort(e): Joint Venture/Vertrag

02.10.2025

Zusammenarbeit läutet neue Ära des globalen Geldverkehrs in Echtzeit und zu erschwinglichen Preisen für die Verbraucher im Königreich Saudi-Arabien ein

SINGAPUR und RIAD, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, der intelligente Superhighway für weltweite Geldtransfers, gab heute bekannt, dass es auf der SIBOS 2025 eine Absichtserklärung zur Bildung einer strategischen Allianz mit der Banque Saudi Fransi (BSF), einem der führenden Finanzinstitute Saudi-Arabiens, unterzeichnet hat. Diese Zusammenarbeit wird es Verbrauchern und Unternehmen ermöglichen, schnelle, erschwingliche und sichere internationale Geldüberweisungen in Echtzeit und mit einem verbesserten Kundenerlebnis zu tätigen.

Die Allianz wird es Inhabern von BSF-Konten ermöglichen, Konten und Geldbörsen weltweit zu erreichen. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des saudi-arabischen Finanzwesens dar, da die Banken innovative Lösungen nutzen, die über die traditionellen Überweisungsmethoden hinausgehen.

Majed Alsadhan, Leiter des Großkundengeschäfts bei der Banque Saudi Fransi, erklärte: „Die BSF ist bestrebt, ihren Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen anzubieten, die Innovation und Vertrauen vereinen. Durch die Nutzung des bewährten Direct Global Network von Thunes sind wir nun in der Lage, schnellere, zuverlässigere und leichter zugängliche Überweisungsdienste anzubieten. Diese Allianz unterstreicht unsere Mission, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig die Transformation des Königreichs zu einer führenden digitalen Wirtschaft zu fördern."

Simon Nelson, Vertriebsleiter bei Thunes, erklärte: „Die Banque Saudi Fransi ist ein wichtiger Akteur im saudischen Bankensektor. Gemeinsam gestalten wir den Geldtransfer aus dem Königreich neu und machen ihn einfacher, schneller und kostengünstiger. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser starkes Engagement in Saudi-Arabien, wo wir weiterhin enge Beziehungen zu Banken, Fintech-Unternehmen und Wallet-Anbietern aufbauen und das Vertrauen stärken, das wir uns erarbeitet haben, um die bemerkenswerte digitale Entwicklung des Landes zu unterstützen."

Die Allianz unterstreicht das Engagement beider Organisationen für Innovation, Inklusion und Exzellenz und stärkt gleichzeitig die Position Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für digitale Finanzen im Rahmen der Vision 2030.

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten, darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thunes.com/

Informationen zu BSF

Die Banque Saudi Fransi (BSF) ist eine Aktiengesellschaft, die durch das Königliche Dekret Nr. M/23 vom Juni 1977 gegründet wurde. Sie ist eine der führenden Banken in Saudi-Arabien. Sie hat ihren Hauptsitz in Riad und Regionalbüros in Jeddah, Al-Riyadh und Al-Khobar. Mit ihren 85 Filialen/Selbstbedienungszentren, 520 Geldautomaten und über 28.000 Verkaufsstellen ist die BSF bestrebt, ihren Kunden innovative und hervorragende Dienstleistungen anzubieten. Die BSF bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Corporate Banking und Retail Banking an. Die Bank bietet neben Maklerdienstleistungen über BSF Capital auch Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Investmentfondsdienstleistungen an. Das Hauptziel von BSF ist es, einen neuen Standard im Kundenerlebnis zu schaffen, der sich durch Einfachheit und Transparenz auszeichnet und Kunden mehr Möglichkeiten sowie eine individuelle Beratung bietet. Das Geschäftsmodell von BSF ist kundenorientiert und zielt darauf ab, auf nationaler und regionaler Ebene eine führende Position in der Kundenzufriedenheit einzunehmen.

