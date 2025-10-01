Werbung ausblenden
Französischer Pharmakonzern

EU-Kommission durchsucht Sanofi wegen Grippe-Impfstoffen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: HJBC / Shutterstock.com

Der französische Pharmakonzern Sanofi ist mit seinem Grippe-Impfstoff-Geschäft in den Fokus der EU-Kommission geraten.

Vertreter der Brüsseler Behörde hätten bereits am Montag die Standorte des Konzerns in Frankreich und Deutschland wegen des Verdachts auf Verstöße gegen EU-Kartellvorschriften durchsucht, teilte Sanofi am Dienstag mit. Der Konzern erklärte, man werde uneingeschränkt mit der Kommission zusammenarbeiten.

Die EU-Kommission hatte mitgeteilt, sie führe unangekündigte Inspektionen bei einem im Impfstoffsektor tätigen Unternehmen durch, ohne dessen Namen zu nennen. Es bestehe der Verdacht des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Geschäft mit saisonalen Grippe-Impfstoffen. An den Durchsuchungen waren auch die zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörden beteiligt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sanofi
Sanofi ADR
S
SANOFI

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich trotz möglichen Shutdowns erholen29. Sept. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich trotz möglichen Shutdowns erholen
Online-Apotheke
Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefs29. Sept. · dpa-AFX
Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefs
Britischer Arzneimittelhersteller
Pharmakonzern GSK bekommt neuen Unternehmenschef29. Sept. · dpa-AFX
Pharmakonzern GSK bekommt neuen Unternehmenschef
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden