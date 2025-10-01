EU-Kommission durchsucht Sanofi wegen Grippe-Impfstoffen

Der französische Pharmakonzern Sanofi ist mit seinem Grippe-Impfstoff-Geschäft in den Fokus der EU-Kommission geraten.

Vertreter der Brüsseler Behörde hätten bereits am Montag die Standorte des Konzerns in Frankreich und Deutschland wegen des Verdachts auf Verstöße gegen EU-Kartellvorschriften durchsucht, teilte Sanofi am Dienstag mit. Der Konzern erklärte, man werde uneingeschränkt mit der Kommission zusammenarbeiten.

Die EU-Kommission hatte mitgeteilt, sie führe unangekündigte Inspektionen bei einem im Impfstoffsektor tätigen Unternehmen durch, ohne dessen Namen zu nennen. Es bestehe der Verdacht des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Geschäft mit saisonalen Grippe-Impfstoffen. An den Durchsuchungen waren auch die zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörden beteiligt.