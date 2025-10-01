HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt ein starkes Quartalsergebnis – NAV steigt im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 um 16,4 Prozent



HBM Healthcare Investments verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 eine überzeugende Performance und steigerte den Nettoinventarwert (NAV) je Aktie um 16,4 Prozent auf CHF 251.78. Daraus resultierte ein Quartalsgewinn von CHF 236 Millionen, womit der hauptsächlich währungsbedingte Verlust aus dem ersten Quartal mehr als kompensiert werden konnte.

Für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erwartet die Gesellschaft einen Gewinn von CHF 96 Millionen bei einem Anstieg des NAV um 6,1 Prozent in Schweizer Franken (in US-Dollar 17,8 Prozent). Der Aktienkurs legte im selben Zeitraum um 4,0 Prozent zu, notiert jedoch weiterhin mit einem deutlichen Abschlag von 28 Prozent zum Nettoinventarwert.

Die positive Entwicklung im zweiten Quartal ist vor allem auf eine wiederbelebte Dynamik bei den börsenkotierten Portfoliounternehmen zurückzuführen. Wesentliche Impulse kamen von positiven klinischen Studienergebnissen der Unternehmen Abivax, Mineralys, Upstream Bio und UniQure sowie von den Übernahmeangeboten für Merus, Y-mAbs Therapeutics und 89Bio. Die Fremdwährungen hatten keinen wesentlichen Einfluss auf die Performance des zweiten Quartals.

Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres bleibt HBM Healthcare Investments zuversichtlich und rechnet mit weiteren positiven Impulsen aus ihren Beteiligungen an privaten und börsenkotierten Unternehmen.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse auf Basis des aktuellen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Halbjahresergebnis wird am 24. Oktober 2025 veröffentlicht.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com

