Venture Vibe Deep Tech Summit vereinte über 300 Innovatoren in Berlin

Berlin, Deutschland – Beim Venture Vibe Deep Tech Summit in Berlin kamen mehr als 300 Unternehmer:innen, Forscher:innen, Investor:innen und Branchenführer:innen zusammen. Die Konferenz schuf eine dynamische Plattform, um die Zukunft von Quantenwissenschaft, Künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und weiteren Spitzentechnologien zu erörtern. Die Konferenz verdeutlichte, wie Deep-Tech-Branchen, -Gesellschaften und - globale Zusammenarbeit neu gestaltet werden.

Der Tag begann mit inspirierenden Perspektiven von Gokhan Celebi, Managing Partner bei SilentWing, und Ulkar Shabanova, Global Project Manager bei Rook AI, die darlegten, wie Deep Technologies traditionelle Paradigmen herausfordern und neue Ansätze für die Zukunftsgestaltung erforderlich machen.

Als Keynote-Sprecher traten Prof. Dr. Jens Eisert, Experte im Bereich Quantenphysik, Demet Kul, Managing Partner bei Quantum Orbit Labs, sowie Hayri Dağlı, Gründer von IDEA Universal, auf.Sie betonten die transformative Rolle von Quantentechnologien, menschenzentrierter Innovation und „Tech for Good“. Dabei hoben sie die Verantwortung der Innovationsgemeinschaft hervor, technologische Fortschritte für einen sinnvollen gesellschaftlichen Nutzen zu lenken.

Im ersten Panel des Venture Vibe Deep Tech Summit diskutierten Expert:innen wie Adil Sunil, Gründer des Digital Solution Lab for AI, Aleksandar Medjedovic, Vorstandsmitglied der TD-IHK, Ahmet Emrehan Emre, Mitgründer von Valerion, Şule Yücebıyık, Gründerin von Science of Impact und Supreeth Mysore Venkatesh, Doktorand im Bereich Quantencomputing über die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Konvergenz von KI, Quanten, Energie und Biotechnologie ergeben.

Das zweite Panel mit dem Titel „How to Deeptech the World?” wurde moderiert von Dr. Ulas Cezik, Experte für Satellitensysteme und Weltraumkommunikation. Teilnehmende waren Arif Karakus, CFO von SlientWing, Busra Davis, Rechtsberaterin bei SlientWing, Prof. Dr. Omer Gunkara, Gründer der Gunkara Research Group, und Gokhan Celebi, Managing Partner bei SlientWing.

Die unternehmerische Energie der Deep-Tech-Community wurde eindrucksvoll sichtbar, als zwölf Start-ups ihre Visionen mit mutigen Ansätzen in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit, Quantenwissenschaft und Biotechnologie präsentierten.

Das Event gipfelte in den Built in Germany Startup Contest Awards, bei denen die besten drei Teams aus zwölf Finalisten ausgezeichnet wurden:

LoCo Quantum – 1. Platz (€5.000)

Laser Neuron – 2. Platz (€3.000)

Neurospice – 3. Platz (€2.000)

Die Preisverleihung war nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein Brückenschlag zwischen Gründer:innen, Investor:innen und Innovator:innen weltweit.

Abgerundet wurde die Konferenz durch eine Abendshow der Künstler Uğur Akyürek und Bonnie Bagira, die die Community zusammenbrachte und verdeutlichte: Dies ist der Beginn einer Bewegung, die brillante Köpfe vereint, um die Grenzen von Wissenschaft und Unternehmertum zu erweitern.

Über Venture Vibe

Venture Vibe ist eine internationale Plattform, die Unternehmertum, Innovation und Deep Tech in globalen Ökosystemen sichtbar macht. Durch Veranstaltungen, Medienarbeit und Kooperationen bringt Venture Vibe Gründer:innen, Forscher:innen, Investor:innen und Entscheidungsträger:innen zusammen, die an die transformative Kraft von Technologie glauben.

