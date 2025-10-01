Volkswagen: US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - SUV im Aufwind

RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu./he/ck