AKTIE IM FOKUS: Empfehlung treibt Hochtief auf Rekord - Datenzentren-Fantasie

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Hochtief haben am Donnerstag nach der Kehrtwende des Analysten der Bank of America (Bofa) einen neuen Rekordstand erreicht. Die Papiere des Baukonzerns stiegen um bis zu knapp sieben Prozent und kosteten erstmals 248 Euro.

Das Niveau konnten die Aktien aber nicht ganz halten. Zuletzt legten sie fünf Prozent auf 244,60 Euro zu und steigerten damit ihr Jahresplus auf knapp 90 Prozent. Damit sind sie 2025 der achtbeste Wert im MDax .

Bofa-Analyst Marcin Wojtal sieht Hochtief als einen der Schlüssel im Thema Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend KI haben. Datenzentren stünden in den USA inzwischen für 20 Prozent des Auftragsbestands von Hochtief, so Wojtal in seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 260 Euro.

Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 10 Prozent über den Marktkonsens. Hochtief-Papiere seien obendrein noch niedriger bewertet als die Konkurrenz. Bisher hatte Wojtal bei einem Kursziel von 167 Euro mit "Underperform" votiert. Er vollzog damit nun eine klare Kehrtwende.

Hochtief wird an der Börse inzwischen mit 19 Milliarden Euro bewertet. Größter Aktionär des Kursanstiegs ist der spanische Baukonzern ACS, der etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält./ag/stk/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hochtief
M
MDAX
ACS

